Бывший директор «Чайки» 11 декабря выступит с последним словом по делу о подкупе арбитров

Судья Железнодорожного районного суда Воронежа назначил выступление с последним словом бывшему исполнительному директору «Чайка» Олегу Баяну на 11 декабря. Он обвиняется в 10 эпизодах подкупа арбитров спортивных соревнований и одном предварительном сговоре.

«Судебное заседание объявляется отложенным на 10 часов 30 минут 11 декабря. Выступит с последним словом Олег Баян», — сказал судья по итогам заседания.

Сообщалось, что прокурор просит 6 лет колонии для экс-директора «Чайки» Баяна.

Дело рассматривается в суде с марта 2023 года. По данным суда, Олег Баян с 8 августа 2018 года по 15 апреля 2019 года перед проведением 10 игр второго дивизиона предлагал судьям за суммы от 50 тысяч до 250 тысяч рублей отступить от объективного судейства и создать условия для выигрыша «Чайки».

Он также 12 мая 2019 года предложил главному тренеру ФК «Черноморец» Хазрету Дышекову не менее 500 тысяч рублей за умышленный проигрыш в предстоящем матче команд.