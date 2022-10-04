Радимов опубликовал прощальный пост после ухода из «Зенита-2»: «Пацаны, я люблю вас!»

Радимов опубликовал прощальный пост после ухода из «Зенита-2»

Бывший главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов опубликовал прощальный пост после ухода со своей должности.

«Пацаны, я люблю вас! И что бы у вас в жизни ни происходило, помните, я горжусь вами! P. S. И только попробуйте не обыграть «Ядро» — огребете», — написал Радимов в своих социальных сетях.

3 октября «СЭ» сообщил, что Радимов подал в отставку с поста главного тренера «Зенита-2». Руководство приняло его заявление.

Затем в клубе заявили, что 46-летний специалист останется работать в структуре и займет должность советника по развитию молодежного футбола.

«Зенит-2» после 13 туров занимает шестое место в группе 1 второй лиги, набрав 18 очков. 8 октября команда сыграет с «Ядром».