Бывший спортивный директор «Ротора» Щербаченко объяснил, почему покинул клуб

В среду, 26 октября, спортивный директор «Ротора» Федор Щербаченко покинул свой пост. При этом главный тренер команды Алексей Стукалов продолжит работу на своей должности.

— Это правда, что вы покинули свой пост? - вопрос Щербаченко.

— Да. Расстался с клубом по соглашению сторон, — ответил Щербаченко.

— Главная причина?

— В какой-то момент я понял, что «Ротор» не играет в тот футбол, который должен показывать. С такой игрой у команды мало шансов стабильно набирать очки и идти в лидерах нашей группы.

— «В какой-то момент» — это когда?

— В середине первого круга. Я пытался внести коррективы, но меня не услышали. В итоге «Ротор» продолжал играть натужно. Если знаете, то на первые матчи к нам приходил губернатор. А потом перестал посещать домашние игры. Честно говоря, я бы на его месте поступил точно так же.

— Вот как?

— Увы, игру «Ротора» смотреть было невозможно... Мне тоже этот футбол был в тягость.

— И все-таки почему именно сейчас вы решили покинуть свой пост? Впереди еще длинная дистанция.

— Все просто. Я как спортивный директор несу ответственность за результат. Я приглашал этого тренера — Алексея Стукалова. Но в последнее время выступил открыто с инициативой, что без смены этого тренера мы не сможем двигаться вперед.

— И?

— Я не услышал поддержки руководства. Поэтому ухожу.

— А Стукалов?

— Он остается.

— Вы же приходили в связке. Как он вам объяснил свое решение?

— Алексей Борисович сказал, что он сможет выправить ситуацию без меня.

Щербаченко работал в «Роторе» с конца июня нынешнего года. Команда занимает четвертое место в турнирной таблице группы 1 Второй лиги с 27 очками в 14 матчах.