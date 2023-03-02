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Сегодня, 10:48

Датский клуб «Исхой» отказался от матча с «Тюменью» на сборах в Турции

Виктория Кравченко
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Датская команда «Исхой» отказалась играть с футболистами российского клуба «Тюмень». О своем решении датчане сообщили 1 марта, прямо перед матчем.

«Мы готовились играть, матч должен был быть в 17 часов. Соперники приехали в неполном составе и сказали, что им запретили играть с нашей командой. Что ж, заплатят существенный штраф. Чем раньше думали? Нам же придется вносить изменения в план нашей подготовки. Впереди у нас пять товарищеских матчей. Надеемся, соперники не будут отказываться играть. Впрочем, иностранных команд среди них пока нет. Мы приехали играть, а не загорать», — сообщили в пресс-службе «Тюмени».

Сообщалось, что игроки российского клуба прибыли в Турцию и готовились к матчу. Футболисты датской команды приехали в неполном составе и сказали, что им запретили играть с «Тюменью».

Источник: https://t.me/fctyumen
ФК Тюмень
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