Деньги за билеты на матч «Амкар» — «Авангард» будут перечислены семьям футболистов, пострадавших в ДТП

Пермский «Амкар» сообщил, что перечислит всю выручку с продажи билетов на матч с курским «Авангардом» семьям футболистов, пострадавших в ДТП, сообщает пресс-служба клуба.

Матч 14-го тура второй лиги, дивизина А между этими командами пройдет в субботу, 14 октября, на стадионе «Звезда». Начало — в 15.00 по московскому времени.

В ночь на 12 октября на трассе Пермь — Екатеринбург в результате ДТП погиб воспитанник и экс-футболист «Амкар» Евгений Ситников, а Кирилл Кочетов находится в тяжелом состоянии в больнице. Воспитанники «Академии-Амкар» Кирилл Мыльников и Денис Федорочев избежали серьезных повреждений.