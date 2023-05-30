Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Группа 1
Группа 2
Группа 3
Группа 4
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ-2

Сегодня, 15:42

Директор «Чертаново» ответил Осинькину, который заявил, что академия клуба деградировала

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Telegram Дзен

Директор академии «Чертаново» Илья Савченко ответил главному тренеру «Крыльев Советов» Игорю Осинькину, который заявил в интервью Леониду Слуцкому в программе «Коммент.Шоу», что школа московского клуба деградировала.

Осинькин был главным тренером «Чертаново» с июня 2016 года по июль 2020 года.

«Уважаемый Игорь Витальевич! Увидел фрагмент вашего интервью Леониду Слуцкому и был крайне удивлен вашему заявлению, что школа «Чертаново» деградировала и уже не может конкурировать с лучшими московскими командами. На чем основано такое громкое заявление? Для читателей приведу три факта последнего месяца.
1. Академия «Чертаново» в общем зачете Клубной лиги (Летнее Первенство Москвы) занимает первое место.
2. 28 мая завершился финальный этап Первенства России U-14 среди спортивных школ, где команда «Чертаново-2009» завоевала серебряные медали, уступив только в финале Академии «Краснодар» (0:1).
3. Футбольный клуб «Чертаново» выполнил задачу на сезон и попал в буферную зону нового чемпионата Второй Лиги, продолжая играть только своими воспитанниками — то есть, не нарушая сложившихся традиций «Чертаново».
Уважаемый Игорь Витальевич! От лица академии и от себя лично приглашаю вас приехать на тренировки наших команд. Надеюсь, после увиденного ваше мнение изменится», — заявил Савченко.

Основная команда «Чертаново» занимает пятое место в турнирной таблице группы 2 ФНЛ-2 с 32 очками в 20 матчах.

1
Обсудить
Читайте также
Костомарова готовят к протезированию. Олимпийский чемпион в нестабильном настроении
Почему отказ сборной России от Кубка ЦАФА — это провал
МО РФ заявило о предотвращении атаки восьми украинских дронов на Москву
Очевидцы рассказали о повредившем дом в Москве взрыве
Что известно об атаке беспилотников в Москве и Подмосковье. Главное
Перевозки по Севморпути могут вырасти более чем вдвое
Популярное видео
Матч "Чайка" - "Черноморец" - не договорняк. Это стимулировняк
Матчем ПФЛ займется МВД
"Торпедо" показало новую арену
Шевченко на матче ПФЛ
Григорян читает стихи. Про детей и душу
Зачем Григорян "закрывал" свой "Арарат"
Будущее "Арарата". Нервничал ли СуперПав?
"Спартак-2" наградили золотыми медалями
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

С 30 июня по 2 июля академия «Чертаново» проведет «Дни талантов»