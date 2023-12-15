Дмитрий Пятибратов стал главным тренером «Чайки»

Дмитрий Пятибратов назначен на пост главного тренера «Чайки», сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение со специалистом подписано на 2,5 года. Пятибратов прибыл на сбор в Новороссийск и провел встречу с руководством клуба, на которой были определены цели на 2024 год, после чего главного тренера представили команде.

Также в тренерский штаб «Чайки» вошел Сергей Первушин. Контракт с ним подписан на один год.

Ранее Пятибратов возглавлял «Сочи», работал ассистентом главного тренера в литовском «Тракае» и был старшим тренером «Мордовии». В 2020 году он перешел в «Факел» в качестве ассистента, а в 2022 году стал исполняющим обязанности главного тренера. В сентябре 2022 года был утвержден главным тренером воронежской команды и работал до 30 апреля 2023 года.

«Чайка» завершила первый этап сезона-2023/24 второй лиги на шестом месте в турнирной таблице и сохранила прописку в группе «Золото» дивизиона А.