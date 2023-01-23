Семин о назначении сына тренером «Зенита» Пензы: «Первый раз слышу»

Сегодня, 19:28
Экс-наставник «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин прокомментировал назначение своего сына Андрея главным тренером пензенского «Зенита».
— Ваш сын возглавил пензенский «Зенит». Вы не участвовали при переговорах? Может, посоветовали сына руководству «Зенита»?
— Первый раз от вас это слышу.
— «Зенит» подтвердил.
— А он мне ничего не говорил.
— Вы рады за Андрея?
— Я еще не знаю, работает он или нет. Как будет работать, так будем говорить.
— Если он вас попросит о помощи, поможете советом?
— Я даже не знаю, о чем вы говорите. Ему набирайте.
53-летний Андрей Семин начал тренерскую карьеру в сезоне-2002/03 и возглавлял «Балтику». Помимо этого он работал ассистентом в минском и брянском «Динамо».