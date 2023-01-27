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Бут — о тренировках Зырянова в «Черноморце»: «Интенсивность такая, что некоторые ребята чуть ли не блюют»

Бут рассказал, что изменилось в «Черноморце» после назначения Зырянова
Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Экс-полузащитник дортмундской «Боруссии», победитель Лиги чемпионов-1996/97, а сейчас спортивный директор «Черноморца» Владимир Бут, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, что изменилось в новороссийском клубе после назначения в октябре 2022-го на должность главного тренера Константина Зырянова.

— С Зыряновым прежде были знакомы?

— Когда-то соприкоснулись в молодежной сборной. А «Черноморец» как попер с его приходом — все матчи выиграли! То у нас вообще задач не было, а сейчас с приходом нового спонсора, Сергея Шишкарева, все иначе. Ребята дополнительные 20 процентов выжимают из себя — только бы остаться в «Черноморце». Понимают: могут прийти новые футболисты.

- Что такого привнес Зырянов, если начали тем же составом выигрывать?

— Совсем другие упражнения. Много «станций». То надо верхом попасть, то мяч в кольцо закатить, то серия с угловыми. Не получается? Повторяй! Бывает, игроки по часу стоят — попасть не могут... А главное, интенсивность такая, что некоторые ребята чуть ли не блюют.

Владимир Бут. «Вижу — человек лежит в крови. В ужасе делаю пару шагов и понимаю, что это папа». Русский победитель Лиги чемпионов

Константин Зырянов
ФК Черноморец (Новороссийск)
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