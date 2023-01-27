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Бут — о зарплатах в «Черноморце»: «Несколько игроков получали 50-60 тысяч рублей. Молодежь — 20, 25»

Бут рассказал, о зарплатах в «Черноморце»
Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
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Экс-полузащитник дортмундской «Боруссии», победитель Лиги чемпионов-1996/97, а сейчас спортивный директор «Черноморца» Владимир Бут, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, о зарплатах в новороссийском клубе.

— Мы слышали, в «Черноморце» еще вчера футболистам платили от 40 до 70 тысяч рублей.

— Так была бюджетная команда — мы рубль лишний не могли потратить! Как можно «рисовать» зарплаты, которые не потянем? Несколько игроков получали 50-60 тысяч рублей. Молодежь — 20, 25.

— Зато прямой конкурент «Чайка» подписала футболиста на зарплату 600 тысяч рублей в месяц.

— Вот! Правда, это все было с расчетом на первую лигу. В команде «Кубань-Холдинг» был хороший спонсор — тоже совершенно другие зарплаты. А у нас — проблема на проблеме. Нашли футболистов, чуть засветились, потом контракт закончился — сразу уезжают. Кто в «Чайку», кто в «Форте».

— В командах по соседству вашим молодым могли предложить 200 тысяч в месяц?

— Не 200. 100-150. Мы постоянно игроков раскрывали — а удержать не могли.

Владимир Бут. «Вижу — человек лежит в крови. В ужасе делаю пару шагов и понимаю, что это папа». Русский победитель Лиги чемпионов

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