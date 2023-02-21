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Сегодня, 13:41

Экс-тренер «Зенита» Тарасов сообщил, что воспитанник клуба Ким готов обсудить вариант со сборной Казахстана

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Ассистент главного тренера «Каспия» и бывший тренер «Зенита» Евгений Тарасов высказался о перспективах талантливого полузащитника санкт-петербургского клуба Евгения Кима в сборной Казахстана.

«С Евгением я знаком. Если мне память не изменяет, он еще пришел в «Зенит» в десятилетнем возрасте, причем из футзального «Кайрата». Прогрессирует неплохо, привлекается к сборам первой команды «Зенита». Не знаю, какое решение он примет, однако Ким открыт для разговора, диалога», — приводит слова Тарасова Meta-ratings.kz.

19-летний Ким является уроженцем Алматы. В 8 лет поступил в «Академию Газпрома», а через два года окончательно перебрался в Санкт-Петербург.

В текущем сезоне второй лиги Ким провел 12 матчей за «Зенит-2», отметившись 3 забитыми мячами. На протяжении нескольких лет игрок в юношескую сборную России 2003 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/eks-trener-zenita-tarasov-soobshil-chto-vospitannik-kluba-kim-gotov-obsudit-variant-so-sbornoi-kazakhstana-229587/
Футбол
Сборная Казахстана по футболу
ФК Зенит
Евгений Тарасов
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