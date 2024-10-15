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Тренер «Сокола» Варламов: «Таролог мне не поможет. Я сам прекрасно понимаю свою команду»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер казанского «Сокол» Евгений Варламов отреагировал на необычную кадровую политику клуба.

Ранее «Сокол» разместил на сайте объявлений по поиску работы вакансию таролога с зарплатой от 300 тысяч рублей.

«К таким активностям клуба отношусь спокойно. Я главный тренер, и мое дело следить за командой — как она готовится к матчам, восстанавливается и погружается. А у медиа-группы свои задачи. Каждый занимается своим делом, и я к этому спокойно отношусь. Не запомнил натальную карту, которую на меня составляли. Просто увидел ее перед матчем и ничего не запомнил. Идея позвать таролога? Тут лучше о дальнейшем спрашивать у медиа-отдела клуба. Я тоже могу в шутливой форме сказать, но все молодцы и точно подняли ажиотаж. Думаю, они хотели напомнить, что есть такой клуб — «Сокол» Казань, и что есть ребята, которые в разностороннем порядке афишируют наш клуб.

А так таролог мне не поможет. Я сам прекрасно понимаю свою команду, футболистов и сам их готовлю к матчам и тренировкам. Так что помощь таролога мне будет не нужна», — приводит слова Варламова Sport24.

 
&laquo;Сокол&raquo; ищет таролога. Казанский «Сокол» ищет таролога: зарплата — 300 тысяч. Летом этот клуб продавали на «Авито»

 

Источник: Sport24
ФК Сокол (Казань)
Евгений Варламов

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