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Сегодня, 02:45

Евсеев: «Есть повреждения, сейчас в операционном блоке»

Сергей Разин
корреспондент
Вадим Евсеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев прокомментировал нападение в Астрахани.

«Есть повреждения, с ножом нападали. Сейчас в операционном блоке. Не вижу ничего, с вами не могу разговаривать, в больнице», — приводит слова Евсеева сайт matchtv.ru.

Вадим Евсеев. «В порядке ли я? Нет». На Вадима Евсеева напали с ножом после матча в Астрахани

Ранее о нападении на Евсеева сообщил в своем телеграм-канале комментатор Денис Казанский.

17 ноября «Ленинградец» провел в Астрахани матч 18-го тура Второй лиги против «Волгаря» (1:1).

Евсеев с сентября является главным тренером «Ленинградца» из Второй лиги. Также россиянин тренировал «Амкар», «СКА-Хабаровск», «Уфу», «Шинник», «Факел» и «Кубань».

Источник: Сайт Матч ТВ
Вадим Евсеев
ФК Ленинградец

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