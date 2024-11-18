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Сегодня, 00:54

Евсеев рассказал первые подробности нападения: «Напали с ножом. Держимся...»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Вадим Евсеев.
Фото ФК «Ленинградец»
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Главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев в разговоре с «СЭ» сообщил, что полиция задержала напавших на него людей.

Ранее о нападении на тренера сообщил в своем телеграм-канале комментатор Денис Казанский.

«Напали с ножом. Держимся... Полиция схватила нападавших. Они задержаны. Их было двое. Мотивы? Откуда я знаю?» — сказал Евсеев «СЭ».

17 ноября «Ленинградец» провел в Астрахани матч 18-го тура Второй лиги против «Волгаря» (1:1).

Евсеев с сентября является главным тренером «Ленинградца» из Второй лиги. Также россиянин тренировал «Амкар», «СКА-Хабаровск», «Уфу», «Шинник», «Факел» и «Кубань».

Вадим Евсеев
ФК Ленинградец

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