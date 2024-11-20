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Сегодня, 12:45

Евсеев вернулся к работе после нападения в Астрахани

Константин Белов
Корреспондент
Главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев.
Фото ФК «Ленинградец»
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Пресс-атташе «Ленинградца» Георгий Начкепия в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья главного тренера команды Вадима Евсеева.

«Евсеев сейчас проводит тренировку для команды. Он чувствует себя хорошо. Понятно, что у него еще остаются последствия [нападения], но они невидимые, на уровне физических ощущений. Вадим Валентинович будет лечиться согласно рекомендациям врачей. И также он обратится к офтальмологу, когда поедет в Москву. Сейчас у команды три тренировочных дня перед зимней паузой, после чего у всех начнется отпуск», — сказал Начкепия «СЭ».

В ночь на 18 ноября стало известно, что на главного тренера клуба Вадима Евсеева и его помощника Александра Шмарко было совершено нападение, когда они возвращались в отель из ресторана в Астрахани. Шмарко получил порез щеки, а Евсеев был атакован перцовым газом в лицо. Оба сотрудника «Ленинградца» были госпитализированы.
В отношении нападавших возбуждено уголовное дело. Им может грозить лишение свободы на срок до семи лет.

Вадим Евсеев
ФК Ленинградец

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