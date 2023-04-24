ФНЛ получила документы от двух крымских клубов о намерении пройти аттестацию

В ФНЛ заявили, что два крымских клуба отправили документы о намерении пройти аккредитацию для перехода во вторую лигу.

Ранее сообщалось, что на днях ФНЛ разослала в «Севастополь», симферопольскую «Таврию», ялтинский «Рубин» и керченский «Океан» договоры о принятии во вторую лигу в случае прохождения лицензирования.

«Рабочая группа ФНЛ по интеграции крымских клубов продолжает инспекцию. С августа по апрель мы провели большую работу по анализу инфраструктуры, правовым вопросам, спортивным критериям, а также финансовым. После подведения итогов мы предложили трем клубам, призерам Премьер-лиги Крыма и победителю кубка Крымского футбольного союза пройти аттестацию Футбольной Национальной Лиги. Приглашения направлены в ФК «Таврия» (Симферополь), ФК «Севастополь», ФК «Рубин» (Ялта), ФК «Океан» (Керчь). На данный период времени мы получили документы от двух клубов о намерении пройти аттестацию», — написано в сообщении ФНЛ.

Процедура аттестации крымских клубов в ФНЛ запланирована на 17-23 мая. Окончательное решение станет известно ориентировочно 24 числа.