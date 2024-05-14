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Сегодня, 00:40

Футболист из Украины Мурза рассказал, что для него значит российское гражданство

Алина Савинова
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Украинский нападающий «Мурома» из второй лиги Артур Мурза рассказал о получении паспорта РФ.

Футболист родился под Мариуполем и подвергся резкой критике украинских СМИ за переезд в Россию.

«Готов ли к лишению гражданства Украины? Я ничего не нарушал. И от украинского гражданства не отказывался. Они не имеют права лишать меня гражданства. Только если провернут все по каким-то новым правилам. Тут я уже ничего не поделаю. Сегодня я полноценный гражданин РФ. Сейчас это приоритет, здесь не пользуюсь украинским паспортом. Самое главное, чтобы у меня не забрали российский паспорт (смеется)», — цитирует игрока Sport24.

По словам форварда, российское гражданство для него в первую очередь означает возможность в будущем попасть в сборную России.

23-летний Мурза выступает за «Муром» с этого года. На его счету 10 матчей во второй лиге, 1 гол и 1 результативная передача.

Источник: Sport24
Футбол
4
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