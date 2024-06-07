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Сегодня, 15:48

Футболиста «Родины-2» дисквалифицировали на шесть матчей за толчок судьи

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Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что футболист «Родины-2» Глеб Захаров дисквалифицирован на шесть матчей (три из которых — условно) за толчок судьи.

В рамках встречи 17-го тура LEON-Второй лиги «Родина-2» уступила в гостях «Чайке» из Песчанокопского со счетом 0:2. На 91-й минуте Захаров получил прямую красную карточку за грубую игру, после чего эмоционально высказал недовольство арбитру и толкнул его.

«Футболист Захаров мало того, что грубо играл, так еще и толкнул судью. Ему показали красную карточку за грубый фол, после чего он руками оттолкнул арбитра. Дисквалифицировали на шесть матчей — три реальных, три условных», — сообщил Григорьянц журналистам.

После 17 туров «Родина-2» располагается на восьмом месте в таблице дивизиона А Второй лиги, набрав 20 очков. В следующем матче московская команда примет «Челябинск» 8 июня.

Футбол
Артур Григорьянц
КДК
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