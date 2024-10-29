Футболистам «Спартака» из Костромы подарят iPhone 16 за отказ от снюса

Учредитель костромского «Спартака» Дмитрий Хотимский рассказал «СЭ», что клуб до сих пор пытается призвать футболистов перестать употреблять снюс.

«История с айфонами в силе. Мы дарим их игрокам, которые перестают употреблять снюс. Был ли кто-то вознагражден? Пока никто не бросил. Вот двоих отправили на анализ мочи. Как только бросят, подарим новый iPhone 16», — сказал Хотимский «СЭ».

В среду, 30 октября, команда сыграет на выезде против «Сочи» на стадии 1/8 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Спартак» является представителем второй лиги А. После 15 туров в дивизионе «Золото» команда занимает второе место, отставая от лидера на 6 очков.

Дарик Агаларов