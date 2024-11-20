Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Вторая лига. Новости
Группа «Золото»
Группа «Серебро»
Группа 1
Группа 2
Группа 3
Группа 4
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Архив сезонов
Главная
Футбол
ФНЛ-2

Сегодня, 10:23

Футболистов и тренеров «Рубина Ялта» наградили серебряными медалями второй лиги

Telegram Дзен

19 ноября в администрации города Ялта состоялась церемония награждения серебряными медалями второй лиги футболистов и тренеров ялтинского «Рубина». Медали вручали глава администрации Ялты Янина Павленко и президент федерации футбола Ялты Константин Шимановский.

«Слова благодарности нашей команде и без исключения каждому члену этого прекрасного коллектива. Второй год подряд «Рубин Ялта» завоевывает серебряные медали первенства, прославляя не только Ялту, но и нашу республику Крым. Желаю дальнейших успехов. Уверена, в следующем году мы отметим чемпионство», — сказала Павленко «СЭ».

Ялтинский коллектив в прошлом году дебютировал в соревнованиях ФНЛ в рамках интеграции крымских клубов в российский футбол и в первом же сезоне добился исторического успеха, завоевав серебряные медали. В этом году ялтинцы смогли повторить свой успех в первом полноценном сезоне после реформы LEON — Второй лиги, заняв второе место в группе из семнадцати команд и достойно представив Республику Крым на всероссийском уровне. Второй крымский клуб, представляющий Севастополь, занял итоговое шестое место.

Футбол

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
ФСБ задержала готовящего теракт в Калининграде гражданина Германии
Зеленский заявил о грядущем поражении Украины без помощи США
Гол Файзуллаева принес Узбекистану победу над КНДР в отборе ЧМ-2026
Спасибо, Сирия, что заставила играть сборную России. Но нам нужны другие соперники. Что произошло на Сталинград-арене в Волгограде
Праздник спорта и красоты. В Катаре стартует «Кубок &quot;Небесная грация&quot;»
Россиянам рассказали о повышении пенсий с 1 января
Сегодня
Вчера
Неделя