Футбольный клуб «Сибирь» презентовал новый логотип

Генеральный директор «Сибири» Алексей Толоконский в разговоре с «СЭ» объяснил изменение эмблемы клуба.

— «Сибирь» — это наша история. Это то, что впитало в себя эмоции и события и что очень важно для болельщиков. Новый логотип разрабатывался не с нуля: мы постарались сохранить ценности и исторические атрибуты нашего клуба.

Эмблема выглядит иначе, чем раньше, и я понимаю, что многим новое лицо ФК «Сибирь» первое время будет непривычным. Но мы системно подошли к разработке фирменного стиля и хотим, чтобы наша игровая форма, наш сайт и наши соцсети выглядели после переименования современно и достойно, — сказал Толоконский «СЭ».

Сегодня, 5 июля, в Новосибирске прошла презентация обновленного логотипа главной футбольной команды города — ФК «Сибирь», вернувшей свое историческое название.

Логотип представляет собой фигуру орла, заключенного в форму щита. В эмблеме заложено множество смыслов, показывающих принадлежность к Сибири — орел и лес символизируют богатую природу региона, а мяч — спортивные традиции клуба.

Отметим, что в сентябре прошлого года прошло официальное голосование по выбору названия футбольного клуба среди болельщиков, по итогам которого 74,1 процента голосов набрал вариант «Сибирь».