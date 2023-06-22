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Сегодня, 15:00

Галямин — об исключении «Анжи» из РФС: «Вы меня убили. Не очень приятная новость»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Анжи» Дмитрий Галямин высказался об исключении махачкалинского клуба из состава РФС.

«Честно говоря, вы меня убили. Меня очень многое связывает с этой командой. В удовольствие два года работал в «Анжи». Там осталось много знакомых и, даже могу сказать, друзей. Не очень приятная новость», — приводит «РБ Спорт» слова Галямина.

Также он рассказал, что должно произойти для возрождения «Анжи».

«Думаю, что должен появиться не новый Керимов, а какая-то частичная помощь со стороны государства и, наверное, все-таки какие-то вещи, связанные со спонсорами. Чтобы было выгодно вкладывать деньги в спорт и в футбол с точки зрения налоговых льгот. Если эти вещи будут выполнены, думаю, что и футбол будет развиваться лучше», — добавил специалист.

22 июня Российский футбольный союз объявил об исключении из своих членов девяти профессиональных футбольных клубов. В их числе оказался «Анжи». Махачкалинская команда существовала с 1991 года и была расформирована в июне 2022 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-galyamin-ob-isklyuchenii-anzhi-iz-rfs-chestno-govorya-vy-menya-ubili-ne-ochen-priyatnaya-novost/
Дмитрий Галямин
Футбол
РФС
ФК Анжи
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