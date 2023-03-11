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Сегодня, 19:39

Гендиректор «Черноморца»: «У нас непростые задачи — в течение четырех-пяти лет выйти в РПЛ»

Алина Савинова
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Генеральный директор «Черноморца» Валентин Климко ответил на вопрос о задачах команды на ближайшие годы.

«У нас непростые задачи — в течение четырех-пяти лет выйти в РПЛ. Думаю, Зырянов сам заведен этими задачами. Поэтому его сейчас заинтересовать могла бы только работа в «Барселоне» или «Реале». У нас прекрасные спонсоры — управляющая компания «Дело», компания «Рускон», замечательное сотрудничество с руководством города. Мы привели наш стадион ко второй категории. Надеемся, что весной он получит соответствующую лицензию для выступления в первой лиге», — приводит «РБ Спорт» слова Климко.

На данный момент «Черноморец» занимает первое место в первой группе второго дивизиона ФНЛ. Команда набрала 48 очков в 19 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gendirektor-chernomortsa-u-nas-zadacha-v-techenie-chety-reh-pyati-let-vy-jti-v-rpl/
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