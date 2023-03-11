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Сегодня, 19:02

Гендиректор «Черноморца»: «Зырянов — профессиональный человек, он пользуется авторитетом у персонала и футболистов»

Алина Савинова
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Генеральный директор «Черноморца» Валентин Климко оценил работу главного тренера команды Константина Зырянова.

«Мы приглашали Зырянова как лидера команды. Он был таким футболистом и стал таким тренером. Это профессиональный, скромный человек, он пользуется авторитетом у персонала и футболистов. Я очень доволен, что мне посчастливилось работать с таким специалистом. Мы полностью им довольны», — приводит «РБ Спорт» слова Климко.

45-летний Зырянов является главным тренером «Черноморца» с октября 2022 года. Ранее он работал в «Зените-2» и молодежной команде клуба.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gendirektor-chernomortsa-zy-ryanov-by-l-liderom-futbolistom-i-stal-takim-trenerom/
Константин Зырянов
Футбол
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