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Сегодня, 09:13

Гендиректор «Севастополя» Чалый — о первой победе в ФНЛ-2: «Cчастливы будем, когда попадем в призовую тройку»

Алина Савинова
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Генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый высказался о дебюте клуба в ФНЛ-2.

«Мы рады сделать праздник севастопольским болельщикам, которые полностью заполняют стадион, начиная с 2014 года. Отдельное им спасибо! Наши футболисты проявили характер, волю и мастерство благодаря тренерскому штабу, который впервые подготовил нашу команду. Впереди долгий чемпионат, и счастливы мы будем тогда, когда попадем в призовую тройку. А для этого в каждой игре должна быть только победа! Сейчас мы локально радуемся и всем довольны. Мы этого хотели и наконец добились», — цитирует Чалого Sport24.

16 июля «Севастополь» одержал победу над СКА из Ростова-на-Дону (3:1) в матче первого тура группы 1 дивизиона «Б» второй лиги. Другой крымский клуб «Рубин Ялта», который также дебютировал в ФНЛ-2, сыграл вничью с «Биолог-Новокубанск» (1:1).

Ранее «Севастополь» и «Рубин Ялта» успешно прошли процедуру аттестации ФНЛ и были допущены до участия в дивизионе «Б» второй лиги.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-16-gendirektor-sevastopolya-rady-sdelat-prazdnik-bolelshchikam-cchastlivy-budem-kogda-popadem-v-prizovuyu-troyku
Футбол
ФК Севастополь
Валерий Чалый
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