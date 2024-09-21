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Генеральный директор «Севастополя» — о прерванном матче с «Ялтой»: «Укрытия есть. Главное, чтобы это не повторялось»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос, что делали футболисты при объявлении ракетной опасности во время матча против «Рубина» из Ялты.

«Со всеми футболистами, болельщиками, тренерами все хорошо. У нас такое произошло в первый раз. Укрытия есть. Футболисты и болельщики, все бы ушли в специально отведенное помещение, которое предназначено для этого. Главное, чтобы это не повторялось», — сказал Чалый «СЭ».

Ранее матч 26-го тура Второй лиги между «Севастополем» и «Рубином» из Ялты (1:2) прерывался из-за режима ракетной опасности. Он действовал с 19:15 по 19:25 мск.

ФК Жемчужина (Ялта)
ФК Севастополь
Валерий Чалый

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