Медведев: «Радимов переходит на другую работу в клубе. Хватит гнать антизенитовский негатив»

Александр Медведев высказался о том, что Радимов покинул пост главного тренера «Зенита-2»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» высказался о том, что Владислав Радимов покинул пост главного тренера «Зенита-2».

«СМИ писали о том, что Радимов уволен из клуба? Радимов переходит на другую работу в системе клуба. Хватит гнать антизенитовский негатив», — сказал Медведев «СЭ».

Ранее в клубе заявили, что Радимов останется работать в структуре и займет должность советника по развитию молодежного футбола.

«Зенит-2» после 13 туров занимает шестое место в группе 1 второй лиги, набрав 18 очков.