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Сегодня, 14:31

Медведев: «Радимов переходит на другую работу в клубе. Хватит гнать антизенитовский негатив»

Александр Медведев высказался о том, что Радимов покинул пост главного тренера «Зенита-2»
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Владислав Радимов.
Фото Виктория Ламзина, ФК «Зенит»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» высказался о том, что Владислав Радимов покинул пост главного тренера «Зенита-2».

«СМИ писали о том, что Радимов уволен из клуба? Радимов переходит на другую работу в системе клуба. Хватит гнать антизенитовский негатив», — сказал Медведев «СЭ».

Ранее в клубе заявили, что Радимов останется работать в структуре и займет должность советника по развитию молодежного футбола.

«Зенит-2» после 13 туров занимает шестое место в группе 1 второй лиги, набрав 18 очков.

Владислав Радимов
ФК Зенит
ФК Зенит-2
Александр Медведев (руководитель)
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