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ФНЛ-2

Сегодня, 17:24

Глава РПЛ ответил на вопрос о возможных рисках из-за включения крымских клубов в систему РФС

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев высказался о возможном участии крымских клубов во внутрироссийских турнирах.

«Риски по исключению РФС из ФИФА в связи с лицензированием крымских команд? Говорить о рисках преждевременно, и этот разговор не в моей компетенции. Но я надеюсь, что санкций против нас введено уже достаточно, чтобы говорить о новых имеющихся рисках», — приводит слова Алаева «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что ФНЛ разослала в «Севастополь», симферопольскую «Таврию», ялтинский «Рубин» и керченский «Океан» договоры о принятии во вторую лигу в случае прохождения лицензирования.

Процедура аттестации крымских клубов в ФНЛ запланирована на 17-23 мая. Окончательное решение станет известно ориентировочно 24-го числа.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/glava-rpl-otsenil-vozmozhny-e-riski-iz-za-vklyucheniya-kry-mskih-klubov-v-sistemu-rfs/
Футбол
Первая лига
РПЛ
Александр Алаев
2
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