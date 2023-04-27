Глава РПЛ ответил на вопрос о возможных рисках из-за включения крымских клубов в систему РФС

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о возможном участии крымских клубов во внутрироссийских турнирах.

«Риски по исключению РФС из ФИФА в связи с лицензированием крымских команд? Говорить о рисках преждевременно, и этот разговор не в моей компетенции. Но я надеюсь, что санкций против нас введено уже достаточно, чтобы говорить о новых имеющихся рисках», — приводит слова Алаева «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что ФНЛ разослала в «Севастополь», симферопольскую «Таврию», ялтинский «Рубин» и керченский «Океан» договоры о принятии во вторую лигу в случае прохождения лицензирования.

Процедура аттестации крымских клубов в ФНЛ запланирована на 17-23 мая. Окончательное решение станет известно ориентировочно 24-го числа.