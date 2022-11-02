Главный тренер «Электрона» Вехтев — о танце в раздевалке: «Что ни сделаешь ради победы»

Главный тренер «Электрона» Сергей Вехтев рассказал о танце, который он исполнил в честь победы команды над «Ядром» в матче 19-го тура Второй лиги (2:0).

«Перед игрой в Петербурге я попросил нашего вратаря Никиту Пивкина сыграть на ноль. Он, в свою очередь, сказал, что если это ему удастся, то с меня танец. Что ни сделаешь ради победы! Так что я был готов. И предчувствовал: должны выиграть. Ну, и порадовал команду. Правда, не ожидал, что наша пресс-служба опубликует видео и будет такой резонанс», — приводит «РБ Спорт» слова Вехтева.

На данный момент «Электрон» занимает 10-е место в турнирной таблице ФНЛ-2, имея в активе 13 очков.