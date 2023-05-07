«Не стоит менять футболистов – эти ребята ничем не хуже, команда играет в хороший футбол». Тренер Саркисов – о «Черноморце»

Главный тренер ФК «Кубань-Холдинг» из станицы Павловская Эдуард Саркисов прокомментировал поражение своей команды в матче второй лиги с «Черноморцем» из Новороссийска (1:4) и оценил готовность команды соперника к переходу в первую лигу.

«Пропустили быстрый гол – была индивидуальная ошибка. Хорошо, что быстро отыгрались, были еще моменты забить. Но не реализовали их. «Черноморец» владел преимуществом, перед ними стоит серьезная задача. Но играть было можно, у нас был план, и он работал. Многое поменял быстрый гол. На мой взгляд, счет не совсем по игре, голы пропускали после грубых ошибок. Соперник грамотно использовал наши просчеты. Тем не менее, с победой хозяев и удачи им пожелаю. Отмечу атмосферу на арене – все просто шикарно! Город живет футболом, такой праздник на стадионе, начиная с предматчевого концерта и заканчивая барабанщиками. Много людей на трибунах. Рад что у нас так возвращается в город футбол, а болельщик - на стадион.

Тренеру «Черноморца», конечно, виднее, но на мой взгляд команда играет в хороший футбол, и я бы глобальных перемен в случае выхода в ФНЛ не делал. Всегда хочется усилиться, но одно дело - точечно. И совсем другое, менять сразу массу футболистов. Эти ребята ничем не хуже, к тому же сыгранные», – сказал Саркисов.

«Черноморец» в следующем туре принимает «Чайку» и в случае победы гарантирует себе путевку в ФНЛ.