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Евсеев: «Со зрением пока плохо, но оно вернулось. Заключение врачей — ожог, будем лечиться»

Артем Бухаев
Корреспондент
Вадим Евсеев.
Фото ФК «Ленинградец»
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Главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев рассказал «СЭ» о своем самочувствии после перенесенного нападения.

«Все нормально. Со зрением пока плохо, но оно вернулось. Есть заключение врачей — ожог, будем лечиться. Попробуйте прыснуть перцовым баллончиком — поймете, что это такое. Но это могло случиться в любом городе. Спасибо за поддержку!» — сказал Евсеев «СЭ».

Главный тренер &laquo;Ленинградца&raquo; Вадим Евсеев и&nbsp;его помощник Александр Шмарко. «Не дали прикурить, началась драка». Евсеев плохо видит, у Шмарко пять швов после нападения в Астрахани

В ночь на 18 ноября на Евсеева и его помощника Александра Шмарко было совершено нападение с применением холодного оружия и перцового баллончика. Инцидент произошел в Астрахани, куда «Ленинградец» приехал на матч против «Волгаря» (1:1) в рамках 18-го тура второй лиги.

В отношении нападавших на тренеров питерского клуба возбуждено уголовное дело. Им может грозить лишение свободы на срок до 7 лет.

Вадим Евсеев
ФК Ленинградец

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