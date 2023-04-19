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Судейство

Сегодня, 15:33

Главный тренер тамбовского «Спартака» дисквалифицирован на 2 матча и оштрафован на 20 тысяч рублей

Константин Белов
Корреспондент
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Председатель КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что главный тренер тамбовского «Спартака» Сергей Рыжиков дисквалифицирован на 2 матча и оштрафован на 20 тысяч рублей за свои действия во время матча 25-го тура второй лиги против «СКА-Хабаровск-2».

«Был удален главный тренер тамбовского «Спартака» Сергей Рыжиков, который мешал сопернику вводить мяч в игру, а затем вернулся на поле и продолжил беспорядки. За вмешательство в ход игры Рыжиков дисквалифицирован на 2 матча и оштрафован на 20 тысяч рублей, а клуб за невыполнение санкций оштрафован на 30 тысяч рублей», — сказал Григорьянц.

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