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Сегодня, 18:22

Главный тренер ялтинского «Рубина» подвел итоги матча против «Дружбы»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер «Рубин Ялта» Алексей Грачев прокомментировал «СЭ» победу над «Дружбой» (1:0) в матче 31-го тура группы 1 второй лиги Б.

«С командой «Дружба» в этом году мы обе игры доигрываем в меньшинстве, и это удивляет. Как и то, за что наш капитан и лидер команды получает две желтые карточки и удаляется с поля.

При этом у нас хороший коллектив, который сегодня боролся за результат и показал, что мы неплохо умеем и атаковать и оборонятся, особенно в меньшинстве. Поздравляю всех наших болельщиков и всю Ялту с победой!» — сказал Грачев «СЭ».

«Рубин» занимает 2-е место в турнирной таблицы группы 1, набрав 58 очков после 30 матчей.

Футбол
ФК Дружба (Майкоп)

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