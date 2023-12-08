Главный тренер ялтинского «Рубина» подвел итоги выступления команды во второй лиге

Главный тренер «Рубина Ялта» Алексей Грачев в интервью «СЭ» подвел итоги выступления команды во второй лиге.

— Какой для вас главный итог дебютного для команды сезона во Второй лиге?

— Главный итог — серебряные медали в нашем первом сезоне во Второй лиге после долгожданной интеграции крымских клубов. Сначала мы вошли в первую шестерку команд нашей южной зоны, что позволило проверить себя в матчах с лучшими командами. Это большое достижение для нас.

— Итоговое второе место — успех или хотелось большего?

— Если учитывать все трудности и сложности, то, конечно, успех. Мы считаем его историческим для нашего полуострова. Но внутри, само собой, хотелось чуть большего. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Мы были в шаге от первого места, но, видимо, всему свое время.

«Рубин Ялта» выиграл серебряные медали первенства второго дивизиона Б в группе 1 в свой дебютный сезон на всероссийском уровне.