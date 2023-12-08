Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Группа "Золото"
Группа "Серебро"
Группа 1.1
Группа 1.2
Группа 2
Группа 3
Группа 4
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ-2

Сегодня, 07:30

Главный тренер ялтинского «Рубина» подвел итоги выступления команды во второй лиге

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Рубина Ялта» Алексей Грачев в интервью «СЭ» подвел итоги выступления команды во второй лиге.

— Какой для вас главный итог дебютного для команды сезона во Второй лиге?

— Главный итог — серебряные медали в нашем первом сезоне во Второй лиге после долгожданной интеграции крымских клубов. Сначала мы вошли в первую шестерку команд нашей южной зоны, что позволило проверить себя в матчах с лучшими командами. Это большое достижение для нас.

— Итоговое второе место — успех или хотелось большего?

— Если учитывать все трудности и сложности, то, конечно, успех. Мы считаем его историческим для нашего полуострова. Но внутри, само собой, хотелось чуть большего. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Мы были в шаге от первого места, но, видимо, всему свое время.

Алексей Грачев. «Будем стараться выйти в первую лигу». Интервью главного тренера крымского «Рубина»

«Рубин Ялта» выиграл серебряные медали первенства второго дивизиона Б в группе 1 в свой дебютный сезон на всероссийском уровне.

0
Читайте также
«Зачем возвращаться на «весну-осень»? Матч ЦСКА стоило сдвинуть на весну». Газзаев — о снегопаде, «Зените» и Абаскале
Бельгийский журналист назвал возможные причины трагедии, случившейся с Шумахером
Бойцы ВС РФ успешно отразили две атаки ВСУ в районе Клещеевки
Овечкин стал первым в истории российским игроком с 1500 очками в НХЛ
СК назвал причину экстренной посадки самолета в Новосибирске
УФСБ России по ДНР задержало гендиректора концерна «Железные дороги Донбасса»
Популярное видео
Матч "Чайка" - "Черноморец" - не договорняк. Это стимулировняк
Матчем ПФЛ займется МВД
"Торпедо" показало новую арену
Шевченко на матче ПФЛ
Григорян читает стихи. Про детей и душу
Зачем Григорян "закрывал" свой "Арарат"
Будущее "Арарата". Нервничал ли СуперПав?
"Спартак-2" наградили золотыми медалями
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Главный тренер «Рубин Ялта»: «Не чувствуем никакой опасности в связи с геолокацией»