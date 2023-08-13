Главный тренер ялтинского «Рубина» прокомментировал ничью в первом домашнем матче сезона

Главный тренер ФК «Рубин Ялта» Алексей Грачев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ничью в первом домашнем матче второго дивизиона с ростовским СКА (1:1).

«Первый тайм матча прошел при позиционной игре, на фоне которой наша команда создавала хорошие моменты, которые нужно было реализовывать. В начале второго тайма мы пропустили гол, по нашему мнению, из очевидного офсайда. Забив, соперник стал играть от обороны, но надо отдать должное игрокам «Рубин Ялта», которые не дрогнули и при родных заполненных трибунах взвинтили темп, раз за разом вскрывая оборонительные ряды противника. Такая максимальная самоотдача и агрессивность в атаке привели к забитому голу, после которого наша команда усилила темп и создала достаточно моментов, чтобы вырвать победу. Но выигрывает тот, кто забивает», — сказал Грачев «СЭ».

После 4 матчей «Рубин Ялта» занимает 6-е место в таблице Второй лиги Б группы 1.