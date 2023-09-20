Глушаков рассказал, что его не пугает вторая лига

Новичок «Спартака» из Костромы Денис Глушаков в интервью «СЭ» ответил на вопрос, пугают ли его выступления во второй лиге.

Костромской «Спартак» объявил о переходе Глушакова 20 сентября.

«А почему она должна пугать? У меня есть опыт выступления и в первой лиге, и во второй, ничего страшного там нет. Тем более общий уровень нашего футбола подравнялся, и между дивизионами уже нет такого большого разрыва», — сказал Глушаков «СЭ».

Последним клубом 36-летнего полузащитника был «Пари НН». Контракт с нижегородцами завершился летом этого года. До этого Глушаков играл за «Химки», «Ахмат», «Спартак» и «Локомотив».

Полностью интервью Дениса Глушакова читайте на сайте «СЭ».