Глушаков: «Самое главное на новогоднем столе — оливье и шампанское»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал, какие компоненты считает самыми главными на новогоднем столе.

«У всех по-разному. Можно перечислять долго. Наверное, самое главное — это оливье и шампанское», — приводит «РБ Спорт» слова Глушакова.

Также он ответил на вопрос о том, как планирует встречать Новый год.

«Дома с семьей, родителями. Новый год — семейный праздник», — добавил футболист.

На данный момент Глушаков выступает за костромской «Спартак». В текущем сезоне он провел 7 матчей во второй лиге и отметился 1 результативной передачей.