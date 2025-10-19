Гогниев на несколько минут увел игроков «Алании» с поля, вратарь ушел к штанге во время пенальти

19 октября, 16:09
Игроки «Алании» на несколько минут покинули поле в матче против «Велеса» (0:4) в 14-м туре дивизиона «Серебро» второй лиги А.
На 17-й минуте главный судья Артем Харин назначил пенальти в ворота владикавказцев. После этого главный тренер «Алании» Спартак Гогниев увел команду с поля.
Футболисты вернулись через несколько минут, но вратарь «Алании» Давид Бязров показательно встал к штанге и не стал реагировать на удар с пенальти.
Позже «Алания» осталась в меньшинстве и пропустила еще три гола.
Iriston63
Вы зачем изврощаете факты. Во первых команда с поля не уходила. А во вторых при чем здесь красная карта? Красную показали вообще в конце первого тайма. И там все было по делу. А вот пенальта это конечно шедевр от арбитра.
20.10.2025
Артемон Доберманов
Недавно смотрел документальный фильм про Аланию...очень ностальгические чувства вызвал.Желаю Владикавказу вернуть те времена.
19.10.2025
belaruss
Жаль,нынешняя Алания без стадиона,без игры, с полным игнором со сторон местных властей мелькает только в скандальных новостях,надеюсь,что всё это останется в прошлом,а болельщиков Владикавказа поздравляю с тридцатилетием большой победы и пожеланиями терпения! Ирата разма!!!
19.10.2025
SPFAN
А он по жизни баклан, что ли?
19.10.2025
Колобок Колобков
Это чудило вылетело из фнл с позором и до сих продолжает тренировать команду ???? Очень жаль Аланию...Крепитесь там во Владикавказе....
19.10.2025
АндрейЕвгеньевич
Заговор не утихает..
19.10.2025
Slim Tallers
Пару лет назад в высшей лиге чемпионата Вьетнама было похлеще. При пенальти вратарь повернулся спиной. Потом разыграли с центра поля и остановились все игроки. Соперник закатил ещё один гол. Не знаю,какие санкции к клубу применили,но играть они отказались.
19.10.2025
Алексей Павлиди
Так в пустые ворота по правилам не пробивается?
19.10.2025
Один человек
Этот неадекват все не успокоится..
19.10.2025