19 октября, 16:09

Гогниев на несколько минут увел игроков «Алании» с поля, вратарь ушел к штанге во время пенальти

Игнат Заздравин
Корреспондент

Игроки «Алании» на несколько минут покинули поле в матче против «Велеса» (0:4) в 14-м туре дивизиона «Серебро» второй лиги А.

На 17-й минуте главный судья Артем Харин назначил пенальти в ворота владикавказцев. После этого главный тренер «Алании» Спартак Гогниев увел команду с поля.

Футболисты вернулись через несколько минут, но вратарь «Алании» Давид Бязров показательно встал к штанге и не стал реагировать на удар с пенальти.

Позже «Алания» осталась в меньшинстве и пропустила еще три гола.

9

  • Iriston63

    Вы зачем изврощаете факты. Во первых команда с поля не уходила. А во вторых при чем здесь красная карта? Красную показали вообще в конце первого тайма. И там все было по делу. А вот пенальта это конечно шедевр от арбитра.

    20.10.2025

  • Артемон Доберманов

    Недавно смотрел документальный фильм про Аланию...очень ностальгические чувства вызвал.Желаю Владикавказу вернуть те времена.

    19.10.2025

  • belaruss

    Жаль,нынешняя Алания без стадиона,без игры, с полным игнором со сторон местных властей мелькает только в скандальных новостях,надеюсь,что всё это останется в прошлом,а болельщиков Владикавказа поздравляю с тридцатилетием большой победы и пожеланиями терпения! Ирата разма!!!

    19.10.2025

  • SPFAN

    А он по жизни баклан, что ли?

    19.10.2025

  • Колобок Колобков

    Это чудило вылетело из фнл с позором и до сих продолжает тренировать команду ???? Очень жаль Аланию...Крепитесь там во Владикавказе....

    19.10.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Заговор не утихает..

    19.10.2025

  • Slim Tallers

    Пару лет назад в высшей лиге чемпионата Вьетнама было похлеще. При пенальти вратарь повернулся спиной. Потом разыграли с центра поля и остановились все игроки. Соперник закатил ещё один гол. Не знаю,какие санкции к клубу применили,но играть они отказались.

    19.10.2025

  • Алексей Павлиди

    Так в пустые ворота по правилам не пробивается?

    19.10.2025

  • Один человек

    Этот неадекват все не успокоится..

    19.10.2025

    Спартак Гогниев
    Футбол
    ФК Алания (Владикавказ)
    ФК Велес
