Гогниев на несколько минут увел игроков «Алании» с поля, вратарь ушел к штанге во время пенальти

Игроки «Алании» на несколько минут покинули поле в матче против «Велеса» (0:4) в 14-м туре дивизиона «Серебро» второй лиги А.

На 17-й минуте главный судья Артем Харин назначил пенальти в ворота владикавказцев. После этого главный тренер «Алании» Спартак Гогниев увел команду с поля.

Футболисты вернулись через несколько минут, но вратарь «Алании» Давид Бязров показательно встал к штанге и не стал реагировать на удар с пенальти.

Позже «Алания» осталась в меньшинстве и пропустила еще три гола.