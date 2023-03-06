Сегодня, 18:08
Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о назначении бывшего хавбека сборной России Романа Широкова на должность генерального директора «Сатурна».
«Я считаю Романа Широкова абсолютно нерукопожатным персонажем в российском футболе. Поэтому, когда такие люди получают работу — это позор «Сатурну» и всему российскому футболу», — цитирует Губерниева Metaratings.ru.
Широков выступал за «Сатурн» в сезоне-2005/06 и забил три гола в чемпионате России.
Ранее занимавший должность директора «Сатурна» Константин Климов продолжит работу в структуре клуба.