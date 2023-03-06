Губерниев — о новой должности Широкова: «Считаю его нерукопожатным персонажем в российском футболе. Позор «Сатурну»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о назначении бывшего хавбека сборной России Романа Широкова на должность генерального директора «Сатурна».

«Я считаю Романа Широкова абсолютно нерукопожатным персонажем в российском футболе. Поэтому, когда такие люди получают работу — это позор «Сатурну» и всему российскому футболу», — цитирует Губерниева Metaratings.ru.

Широков выступал за «Сатурн» в сезоне-2005/06 и забил три гола в чемпионате России.

Ранее занимавший должность директора «Сатурна» Константин Климов продолжит работу в структуре клуба.