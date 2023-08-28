Гуренко прокомментировал отставку с поста главного тренера «Уфы»

Сегодня, 18:48
Бывший тренер «Уфы» Сергей Гуренко прокомментировал свою отставку. Об уходе специалиста стало известно сегодня, 28 августа. Исполняющим обязанности главного тренера «Уфы» назначен Евгений Харлачев.
— Вы чувствовали предпосылки, что может прийти к отставке?
— Предпосылки всегда есть. Если понимать, что мы начали собирать команду два месяца назад, фактически работаем только месяц, то я считаю, что это абсурд. По игре команда вообще никому не проиграла. По многим показателям мы вообще идем впереди всех. В том числе по голевым моментам. Понятно, что есть где-то несыгранность, где-то нам не хватает индивидуального мастерства в реализации. Есть проблемы, но они существуют у всех команд. Я верю в команду и ребят. Верю, что поправят ситуацию — это однозначно.
— Как руководство «Уфы» обосновало вашу отставку?
— Это вопрос, наверное, тоже лучше Егорову задать. Он же руководство.
— Но вам же как-то объяснили отставку?
— Мне никто не объяснил, — цитирует Гуренко «РБ Спорт».
Гуренко возглавил «Уфу» в июне 2023 года. Под его руководством уфимцы провели 8 официальных матчей, в которых одержали 2 победы, 3 раза сыграли вничью и потерпели 3 поражения.
После 7 туров второй лиги «Уфа» занимает 9-е место в турнирной таблице.