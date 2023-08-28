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Сегодня, 18:48

Гуренко прокомментировал отставку с поста главного тренера «Уфы»

Виктория Кравченко
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Бывший тренер «Уфы» Сергей Гуренко прокомментировал свою отставку. Об уходе специалиста стало известно сегодня, 28 августа. Исполняющим обязанности главного тренера «Уфы» назначен Евгений Харлачев.

— Вы чувствовали предпосылки, что может прийти к отставке?

— Предпосылки всегда есть. Если понимать, что мы начали собирать команду два месяца назад, фактически работаем только месяц, то я считаю, что это абсурд. По игре команда вообще никому не проиграла. По многим показателям мы вообще идем впереди всех. В том числе по голевым моментам. Понятно, что есть где-то несыгранность, где-то нам не хватает индивидуального мастерства в реализации. Есть проблемы, но они существуют у всех команд. Я верю в команду и ребят. Верю, что поправят ситуацию — это однозначно.

— Как руководство «Уфы» обосновало вашу отставку?

— Это вопрос, наверное, тоже лучше Егорову задать. Он же руководство.

— Но вам же как-то объяснили отставку?

— Мне никто не объяснил, — цитирует Гуренко «РБ Спорт».

Гуренко возглавил «Уфу» в июне 2023 года. Под его руководством уфимцы провели 8 официальных матчей, в которых одержали 2 победы, 3 раза сыграли вничью и потерпели 3 поражения.

После 7 туров второй лиги «Уфа» занимает 9-е место в турнирной таблице.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-gurenko-rukovodstvo-ufy-ne-ob-yasnilo-mne-otstavku/
Сергей Гуренко
ФК Уфа
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