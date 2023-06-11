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Сегодня, 20:01

Хомуха заявил, что рассмотрит любые предложения

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Дмитрий Хомуха заявил, что рассмотрит любые предложения, которые ему поступят.

«Планирую ли взять паузу или есть предложения? Как получится. Работа во Второй лиге? Сейчас это не важно. Какие будут предложения, такие и рассмотрю. Не звали ли из РФС? Нет, я не планирую возвращаться на юношеский уровень», — приводит слова Хомухи «Спорт День за Днем».

4 июня Хомуха ушел с поста главного тренера «Калуги» после разгромного поражения от брянского «Динамо» со счетом 0:7. Хомуха возглавлял «Калугу» с июля 2022 года. Под его руководством команда провела 34 матча, 19 раз одержала победу, 4 раза сыграла вничью и 11 проиграла. «Калуга» заняла 7-е место в группе 3 Второй лиги (повышение).

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/khomukha-ne-planiruyu-vozvrashchatsya-na-yunosheskiy-uroven
Дмитрий Хомуха
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