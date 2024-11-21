Защитник брянского «Динамо» Осипов: «Не хочется даже думать, что придется уехать из города»

Защитник брянского «Динамо» Дмитрий Осипов высказался о том, насколько вероятно то, что команде придется уехать из города в целях безопасности.

«Не хотелось бы об этом даже думать. В очередной раз хочу поблагодарить наших военных, которые нас защищают. Очень надеюсь, что все вскоре нормализуется и все команды смогут играть на глазах своих болельщиков», — цитирует Осипова «ВсеПроСпорт».

Осипов ранее рассказал, как команда пережила угрозу ракетной опасности во время матча с «Иртышом». Он заявил, что благодаря военным до города ничего не долетает.

Первая стыковая встреча за право участия во втором этапе второй лиги A в группе «Серебро» состоялась в среду и завершилась нулевой ничьей. В первой тайме игра была прервана на 45 минут из-за ракетной опасности.