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Игрок «Сибири» обратился в полицию после конфликта с одноклубником в спорткомплексе Новосибирска

Алина Савинова
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Игрок «Сибири» обратился в полицию с телесными повреждениями, полученными в результате конфликта в спортивном комплексе Новосибирска.

Имя футболиста не называется. Однако ранее в СМИ появилась информация о том, что в раздевалке «Сибири» подрались Сергей Нарылков и Константин Попов. В ходе потасовки капитан команды сломал челюсть Попову, и тому была проведена сложнейшая операция.

«Поступила информация об обращении гражданина с телесными повреждениями. По предварительным данным, пострадавший получил травму в результате конфликта, произошедшего в спортивном комплексе», — сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

Отмечается, что в настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

«Сибирь» с сезона-2019/20 выступает в третьем по уровню дивизионе России. Домашние матчи команда проводит на новосибирском стадионе «Спартак» и в манеже центра спортивной подготовки «Заря».

Футбол
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