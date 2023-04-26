Игроки «Ессентуков» и «СКА-Хабаровск-2» пожизненно отстранены от футбольной деятельности

Стали известны санкции в отношении футболистов по итогам матча 17-го тура ФНЛ-2 между «Салютом» и «СКА-Хабаровск-2» (3:1). КДК РФС принял решение аннулировать результат встречи и присудил поражение «СКА-Хабаровск-2» со счетом 0:3.

За организацию договорных матчей игроки «СКА-Хабаровск» Денис Деркунский и Руслан Пидлисняк, футболисты «Ессентуков» Джоси Дзауров, Зийадхан Маммадов и начальник команды Гванзав Магомедов пожизненно отстранены от любой футбольной деятельности.

Департамент защиты игры провел расследование данного факта. В заседании принимали участие практически все игроки «СКА-Хабаровск-2» и «Ессентуков». Выяснилось, что был сговор между игроками «СКА-Хабаровск-2» и игроками и начальником «Салюта». Были сделаны определение ставки и установлен факт сговора.

При этом четыре игрока «СКА-Хабаровск» сотрудничали с департаментом игры. Отмечается, что получено заявление от президента РФС Александра Дюкова, чтобы освободить от ответственности данных игроков.