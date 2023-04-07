Инвестор «Знамени»: «Кто-то от нашего имени проводил матч, чтобы заработать на ставках»

Инвестор «Знамени» Алексей Орлов рассказал о ситуации с матчем против пензенского «Зенита», которого не было.

«Я нахожусь на отдыхе и вдруг получаю сообщение от нашего исполнительного директора Евгения Лукьянова: «У нас хотят купить сразу 10 футболок». У нас одна футболка стоит 2800, но они хотели со скидкой купить все сразу за 25 тысяч. Мы думаем сменить со следующего сезона название на историческое «Красное Знамя», поэтому решили, что спроса на эти футболки в будущем не будет. Решили продать за 25 тысяч. Через пару дней мне звонят и говорят, что мы якобы играем с Пензой. При этом команда находится в Ногинске. Встал вопрос, что делать. Я сразу сказал, чтобы мы максимально быстро написали обращение в РФС. Получается, кто-то от нашего имени проводил матч, чтобы заработать на ставках. Но я сам до конца не знаю, был ли на самом деле этот матч-фантом. После этого нас с Лукьяновым еще вызывали в РФС, мы там объяснили всю ситуацию», — приводит Metaratings.ru слова Орлова.

По словам инвестора, РФС намерен расследовать данную ситуацию, даже если это будет проходить медленно.

«Позже РФС вызывал нашего бывшего спортивного директора и экс-тренера. Два этих сотрудника сразу написали заявление об уходе по собственному желанию», — добавил он.

20 января пресс-служба команды из Пензы анонсировала товарищеский матч против «Знамени», а 27 января сообщила о том, что первый тайм закончился со счетом 0:0, второй — 4:4.