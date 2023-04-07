Инвестор «Знамени» рассказал, как клуб приглашал Юрия Жиркова

Инвестор «Знамени» Алексей Орлов рассказал, что в клубе рассматривали вариант с приглашением экс-футболиста сборной России Юрия Жиркова.

— Вы делали элемент шоу, когда приглашали звезд, но сейчас отказались от этого.

— Да, причем я был не против продолжать идти по этому пути, но наш новый спортивный директор Ренат Янбаев убедил, что сейчас нужно доверять молодым футболистам, — приводит Metaratings.ru слова Орлова.

— Рассматривали Юрия Жиркова?

— Да, мы приглашали его. Янбаев прошлым летом спрашивал у него. Он сказал, что подумает, но так и не ответил. Значит, не захотел.

Юрий Жирков объявил о завершении карьеры игрока в феврале 2023 года. Он является пятикратным чемпионом России, победителем Кубка УЕФА и бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.