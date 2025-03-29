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Футбол
ФНЛ-2

29 марта, 12:20

«Иртыш» и «Динамо» провели разговор с футболистами после драки по окончании матча: «Вопрос исчерпан»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент «Иртыша» Дмитрий Сычев рассказал «СЭ» о диалоге с футболистами после драки в матче второй лиги против «Динамо-2».

«Это не имеет отношение к футболу. Мы все решили. Ребята молодые, погорячились. Все обсудили на КДК РФС. Никто ни к кому претензий не имеет. Просто эмоции вышли за грань. Вопрос исчерпан. Я провел разговор с ребятами, в «Динамо» провели. Все эмоции, все силы — на поле в будущем. С таким посылом закрыли этот вопрос.

Мы пример для молодежи, прежде всего. Дети смотрят. Это поведение неподобающее. Они поняли. Все ребята здравомыслящие. Надеюсь, такого больше не повторится», — сказал Сычев «СЭ».

Матч «Динамо-2» и «Иртыша» (2:0) во второй лиге А 22 марта завершился дракой. После финального свистка возник конфликт между нападающим москвичей Александром Хубуловым и защитником омичей Константином Щербаковым, завязалась крупная потасовка.

Дмитрий Сычев
ФК Динамо-2
ФК Иртыш
ПФЛ
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