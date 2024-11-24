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Сегодня, 16:13

Брянское «Динамо» уступило «Иртышу» по итогам стыковых матчей и вылетело во вторую лигу Б

Владислав Маслов
Корреспондент
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Брянское «Динамо» проиграло «Иртышу» во втором стыковом матче дивизиона «Серебро» второй лиги А — 0:2.

Игра состоялась в Омске на стадионе «Красная звезда». Голы на счету Азнаура Герюгова и Артема Галаджана. Президентом «Иртыша» является экс-форвард сборной России Дмитрий Сычев.

В первом матче команды сыграли в безголевую ничью. Матч, проходивший в Брянске на стадионе «Динамо», прерывали на некоторое время из-за сигнала ракетной опасности в городе.

По итогам двух игр брянчане покинули дивизион «Серебро» и в следующем сезоне должны выступить в одной из групп второй лиги Б.

Матч &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Иртыш&raquo; в&nbsp;Брянске прерывали из-за ракетной опасности. Из-за ракетной опасности в Брянске прервали матч. «Динамо» и «Иртыш» играли за место во второй лиге А

ФК Динамо (Брянск)
ФК Иртыш

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