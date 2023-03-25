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Сегодня, 20:51

Исполком РФС обсудит изменения системы и формата проведения второй лиги 30 марта

Мария Гусева
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Исполком Российского футбольного союза (РФС) на заседании обсудит изменения системы и формата проведения второй лиги, сообщается на официальном сайте организации.

Очередное заседание исполкома РФС пройдет в четверг, 30 марта.

Также проект повестки исполкома РФС включает вопросы о концепции развития профессионального мини-футбола, о реформе компенсационных выплат и выплат по механизму солидарности, об утверждении правил РФС по лицензированию клубов второй лиги и об утверждении регламента РФС по деятельности футбольных агентов.

В данный момент матчи второй лиги, как и игры других дивизионов чемпионата России, проводятся по системе «осень-весна», переход на которую произошел в сезоне-2011/12.

Источник: РФС
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