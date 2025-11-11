Видео
11 ноября, 13:24

Источник: «Кубань» может прекратить существование из-за финансовых проблем

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Кубань» из-за финансовых проблем может прекратить существование, сообщает Telegram-канал Sport Baza.

По информации источника, футболистам и персоналу клуба не выплачивают зарплату с августа. Руководство клуба обещает погасить долги — игроки готовы ждать до конца ноября, после чего планируют написать коллективное письмо в РФС.

В прошедшем сезоне «Кубань» заняла пятое место в дивизионе «Серебро» Второй лиги А.

Источник: Sport Baza
10

  • Spacewalker

    Кубань жалко. Всё же довести до ликвидации клуб с такими традициями это надо сильно постараться, но к великому сожалению это происходит сплошь и рядом. Государство обычно плохой бизнесмен и богатых инвесторов тоже можно понять, когда они часто видят как их выделенные средства безалаберно осваиваются или ещё хуже часть этих средств кладут в свой карман ставленники региональных властей. Поэтому в нынешних экономических реалиях капитализма клуб под управлением региональных властей это путь в никуда. Поэтому как бы не было больно болельщикам такие клубы нужно продавать в частные руки, привлекая государство лишь тогда когда нынешний собственник клуба не справляется экономически с владением и клуб с богатой историей может быть ликвидирован. Частник сколько угодно может сам себя разворовывать неправильным менеджментом, а вот государственным деньгам всегда можно найти лучшее применение.

    11.11.2025

  • Степочкин

    Каких таких кубань-барабань? Уже все забыли о существовании такого клуба.

    11.11.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Кубань уже банкротили.. Эту новую ещё нет..

    11.11.2025

  • Артемон Доберманов

    Печально все это.краснодарское дерби,да под совиньон..смотрелось очень

    11.11.2025

  • КубаньКраснодар

    Очень печально. Руководству края футбол не нужен,а если и приходят богатые инвесторы,то пока свои карманы не набъют,никакой помощи не оказывают. Новороссийский Черноморец как пример.

    11.11.2025

  • Millwall82

    типичная Кубань и ее схематозы. Мировой рекордсмен по воскрешению.

    11.11.2025

  • с13

    Докубанилась Кубань. А ведь было имя, достижения, Саша Плошник с Сёминым играли.

    11.11.2025

  • sakusda

    никогда такого не было,и вот опять :grin::grin:

    11.11.2025

  • Saiga-спринтер

    ФК "Кубань" далеко не в первой не платить положенное всем. Затем обакротившись, вновь появлятся нв футбольной карте России якобы чистенькими и без долгов.

    11.11.2025

  • выдр

    Как? Снова?

    11.11.2025

    Футбол
    ФК Кубань
