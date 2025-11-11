Источник: «Кубань» может прекратить существование из-за финансовых проблем

«Кубань» из-за финансовых проблем может прекратить существование, сообщает Telegram-канал Sport Baza. По информации источника, футболистам и персоналу клуба не выплачивают зарплату с августа. Руководство клуба обещает погасить долги — игроки готовы ждать до конца ноября, после чего планируют написать коллективное письмо в РФС. В прошедшем сезоне «Кубань» заняла пятое место в дивизионе «Серебро» Второй лиги А.

Spacewalker Кубань жалко. Всё же довести до ликвидации клуб с такими традициями это надо сильно постараться, но к великому сожалению это происходит сплошь и рядом. Государство обычно плохой бизнесмен и богатых инвесторов тоже можно понять, когда они часто видят как их выделенные средства безалаберно осваиваются или ещё хуже часть этих средств кладут в свой карман ставленники региональных властей. Поэтому в нынешних экономических реалиях капитализма клуб под управлением региональных властей это путь в никуда. Поэтому как бы не было больно болельщикам такие клубы нужно продавать в частные руки, привлекая государство лишь тогда когда нынешний собственник клуба не справляется экономически с владением и клуб с богатой историей может быть ликвидирован. Частник сколько угодно может сам себя разворовывать неправильным менеджментом, а вот государственным деньгам всегда можно найти лучшее применение. 11.11.2025

Степочкин Каких таких кубань-барабань? Уже все забыли о существовании такого клуба. 11.11.2025

АндрейЕвгеньевич Кубань уже банкротили.. Эту новую ещё нет.. 11.11.2025

Артемон Доберманов Печально все это.краснодарское дерби,да под совиньон..смотрелось очень 11.11.2025

КубаньКраснодар Очень печально. Руководству края футбол не нужен,а если и приходят богатые инвесторы,то пока свои карманы не набъют,никакой помощи не оказывают. Новороссийский Черноморец как пример. 11.11.2025

Millwall82 типичная Кубань и ее схематозы. Мировой рекордсмен по воскрешению. 11.11.2025

с13 Докубанилась Кубань. А ведь было имя, достижения, Саша Плошник с Сёминым играли. 11.11.2025

sakusda никогда такого не было,и вот опять :grin::grin: 11.11.2025

Saiga-спринтер ФК "Кубань" далеко не в первой не платить положенное всем. Затем обакротившись, вновь появлятся нв футбольной карте России якобы чистенькими и без долгов. 11.11.2025