Источник: «Кубань» может прекратить существование из-за финансовых проблем

11 ноября, 13:24
«Кубань» из-за финансовых проблем может прекратить существование, сообщает Telegram-канал Sport Baza.
По информации источника, футболистам и персоналу клуба не выплачивают зарплату с августа. Руководство клуба обещает погасить долги — игроки готовы ждать до конца ноября, после чего планируют написать коллективное письмо в РФС.
В прошедшем сезоне «Кубань» заняла пятое место в дивизионе «Серебро» Второй лиги А.
Spacewalker
Кубань жалко. Всё же довести до ликвидации клуб с такими традициями это надо сильно постараться, но к великому сожалению это происходит сплошь и рядом. Государство обычно плохой бизнесмен и богатых инвесторов тоже можно понять, когда они часто видят как их выделенные средства безалаберно осваиваются или ещё хуже часть этих средств кладут в свой карман ставленники региональных властей. Поэтому в нынешних экономических реалиях капитализма клуб под управлением региональных властей это путь в никуда. Поэтому как бы не было больно болельщикам такие клубы нужно продавать в частные руки, привлекая государство лишь тогда когда нынешний собственник клуба не справляется экономически с владением и клуб с богатой историей может быть ликвидирован. Частник сколько угодно может сам себя разворовывать неправильным менеджментом, а вот государственным деньгам всегда можно найти лучшее применение.
11.11.2025
Степочкин
Каких таких кубань-барабань? Уже все забыли о существовании такого клуба.
11.11.2025
АндрейЕвгеньевич
Кубань уже банкротили.. Эту новую ещё нет..
11.11.2025
Артемон Доберманов
Печально все это.краснодарское дерби,да под совиньон..смотрелось очень
11.11.2025
КубаньКраснодар
Очень печально. Руководству края футбол не нужен,а если и приходят богатые инвесторы,то пока свои карманы не набъют,никакой помощи не оказывают. Новороссийский Черноморец как пример.
11.11.2025
Millwall82
типичная Кубань и ее схематозы. Мировой рекордсмен по воскрешению.
11.11.2025
с13
Докубанилась Кубань. А ведь было имя, достижения, Саша Плошник с Сёминым играли.
11.11.2025
sakusda
никогда такого не было,и вот опять :grin::grin:
11.11.2025
Saiga-спринтер
ФК "Кубань" далеко не в первой не платить положенное всем. Затем обакротившись, вновь появлятся нв футбольной карте России якобы чистенькими и без долгов.
11.11.2025
выдр
Как? Снова?
11.11.2025